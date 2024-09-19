10月5日に佐賀県で開幕する、国内最大のスポーツの祭典「国民スポーツ大会」に出場する三重県選手団の結団壮行式が、津市の三重県総合文化センターで開かれました。去年までの国体＝国民体育大会から名称を変更して初めてとなる国民スポーツ大会には、三重県から会期前競技を含め34の競技に約400人が出場します。壮行式では、旗手を務めるバレーボール成年男子の落合一輝選手に団旗が手渡された後、選手団の伊藤歳恭団長が「多くの