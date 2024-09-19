道路交通法の改正によって、より手軽に利用できるようになった電動キックボードなどについて、正しく理解してもらおうと、今年春に採用された新人警察官を対象にした体験研修会が開かれました。最高速度を20キロ以下にするなど、一定の要件を満たした電動キックボードは、去年7月の道路交通法の改正によって特定小型原動機付自転車に位置づけられ、16歳以上であれば運転免許証がなくても利用が可能となりました。研修会には、来月