今年4月、三重県四日市市内の雑木林で、白骨化した女性の遺体が見つかった事件で、警察はフィリピン国籍の男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍の菰野町の派遣社員ジュニ・ジェルビン・ベルナデス容疑者32歳です。警察の調べによりますと去年7月22日ごろ、四日市市中野町の雑木林に、中国籍のジャオ・シャアさん当時36歳の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察はジュニ容疑者の