三重県菰野町に住む60代の女性が、SNSで知り合った人物からうその投資話を持ちかけられ、約2700万円分の暗号資産をだまし取られました。警察の調べによりますと今年4月、菰野町に住む60代の女性が、フェイスブックを通して男性アイドルグループのメンバーをかたる人物と知り合い、LINEで連絡を取り合っていたところ、暗号資産への投資を薦められました。女性は指示されるまま、複数回時価総額約2700万円分の暗号資産を、指示された