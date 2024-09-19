三重県名張市に住む70代の女性が、通信会社と警察官を名乗る男からの電話で、現金約3550万円をだまし取られました。警察によりますと先月、名張市に住む70代の女性の自宅に、通信会社の職員を名乗る男から電話があり「携帯電話がきょうで使用停止になる。警察署に電話を繋ぐ」などと言われたということです。その後、警察官を名乗る男から電話があり「あなたが、詐欺の共犯として浮上している」「身の潔白を証明するためには、貯金