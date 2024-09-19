●マーリンズ4−8ドジャース○＜現地時間9月18日ローンデポ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースが東地区最下位マーリンズに快勝。大谷翔平選手（30）は「1番・指名打者」でフル出場し、初回に今季49盗塁目をマークした。ドジャースは2回表、ウィル・スミスの19号ソロで先制に成功。4回表にはトミー・エドマンの6号2ラン、キケ・ヘルナンデスの10号3ランでリードを6点に広げた。投げては、先発ランドン・ナックが5回2