ロバーツ監督が2006年にマークした49盗塁に並んだ【MLB】ドジャース 8ー4 マーリンズ（日本時間19日・マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地・マーリンズ戦で今季49個目の盗塁を決めた。「1番・指名打者」で先発出場し、初回に二盗を成功。「48本塁打＆49盗塁」に伸ばし、前人未到の「50-50」へまた前進した。5打数1安打で打率.287。チームは8-3で快勝し、この時点で地区優勝マジックを7とした。初