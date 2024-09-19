大阪府堺市の住宅に放火し全焼させたなどとして、この家に住む男性の親族の男が逮捕されました。放火の疑いなどで逮捕された堺市南区に住む無職の男（６５）は８月１日未明、堺市南区にある２階建て住宅の敷地内に侵入して放火し全焼させた疑いがもたれています。この家には６０代の夫婦が住んでいましたが逃げて無事でした。男は夫婦の夫のいとこで金銭トラブルをめぐってこの住宅に押しかけ暴行したとして、すでに逮捕され