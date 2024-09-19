兵庫県知事のパワハラ疑惑などを告発した文書を調査する第三者委員会が、初めての会合を行いました。兵庫県の斎藤元彦知事（４６）をめぐっては、今年３月、元県民局長（６０）が知事のパワハラ疑惑などを文書で告発し、百条委員会で調査が進められています。県は、百条委員会とは別に文書の内容を客観的に調査するため、外部の弁護士でつくる第三者委員会を設置。１８日に初めての会合が開かれ、今後の日程や調査方法などが