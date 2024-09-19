「マーリンズ４−８ドジャース」（１８日、マイアミ）ドジャース・大谷翔平選手が「１番・指名打者」で出場。初回に６試合ぶり今季４９盗塁目となる二盗を成功させるなど、この日は５打数１安打、１盗塁。今季「４８本塁打−４９盗塁」とし、史上初の「５０−５０」へあと２本塁打、１盗塁と迫った。チームは四回に２本塁打を含む５長短打を集中して一挙５点を奪うなど、２桁１１安打、８得点で快勝。２０１３年から１１年連