SNSで知り合った鹿児島県に住む16歳未満の少女に対し、わいせつ動画などを撮影させ送信させたとして18日、大分県臼杵市の小学校教諭の男が逮捕されました。県教委は「事実関係を確認して厳正に対処する」とコメントしています。 【写真を見る】SNSで知り合った少女にわいせつ動画要求、送信させた疑い大分・臼杵市小学校の37歳教員を逮捕 映像送信要求と不同意わいせつの疑いで鹿児島県警に逮捕されたのは、大分県臼杵市の小学