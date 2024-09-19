「プロレス・東京女子」（２２日・幕張メッセ国際展示場展示ホール６）ビッグショー「ＷＲＥＳＴＬＥＰＲＩＮＣＥＳＳＶ」で行われるプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合（王者・渡辺未詩−挑戦者・水波綾）、プリンセスタッグ選手権試合（王者・遠藤有栖、鈴芽組−挑戦者・山下実優、伊藤麻希組）の調印式と記者会見が１８日、都内で開催された。◇◇水波は８月のシングル最強決定トーナメント「第１１回東