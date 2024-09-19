中国広東省深センで日本人男児が刺され死亡した事件について、取材に応じる上川外相＝19日午前、外務省上川陽子外相は19日、中国広東省深センで日本人学校に通う男児が刺され死亡した事件を受け、外務省の担当部局に再発防止策の検討を指示した。記者団の取材には、中国側に日本人の安全確保を求めていくと強調し、動機の解明など事件の詳細について早急に説明するよう申し入れる考えを示した。岡野正敬外務事務次官は18日、中