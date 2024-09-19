警察車両の赤色灯不要品買い取り業者を装い違法に現金を貸し付けたとして、警視庁生活経済課は19日までに、出資法違反（超高金利）の疑いで、会社役員萩原教章容疑者（40）＝東京都江東区＝ら男3人を逮捕した。実際に売買はないのに代金の形で貸し付け、取引の違約金名目などで利息を返済させる「先払い買い取り」と呼ばれる手口でヤミ金融を営んだとみられる。生活経済課によると、全国の約1600人に2億数千万円を貸し付けてい