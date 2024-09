by Open Grid Scheduler / Grid Engineテクノロジー関連企業のIBMが2024年9月に、数千人規模の人員削減を実施したことが報じられました。IBMは今回の人員削減について詳細を明らかにしていません。IBM quietly axing thousands of jobs, source claims • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/09/18/ibm_job_cuts/IBMの従業員の一人は海外メディアのThe Registerに対し、IBMが数日間で数千人もの従業員に影響を与え