フランスで観客動員100万人越えのヒットを記録し、2023年度第49回セザール賞で最多12部門ノミネートを果たした映画『動物界』より、予告と場面写真が解禁された。【動画】“新生物”の姿もお披露目！映画『動物界』予告篇本作は、人間がさまざまな動物に変異する奇病が蔓延する近未来を舞台に描く、人種差別、移民、ルッキズム、感染症など現代的なテーマを内包した“突然変異”のアニマライズ・スリラー。監督・脚本を務め