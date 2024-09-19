『M3GAN／ミーガン』『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』のブラムハウス最新作『イマジナリー』より、少女と家族に忍び寄る恐怖を予感させる新場面写真が解禁された。【写真】テディベアのチョンシーとの出会いをきっかけに、徐々に異様な雰囲気に！緊迫の新場面写真ギャラリーホラー映画を中心に次々と斬新な作品を生み出している、敏腕プロデューサーのジェイソン・ブラム率いるブラムハウス・プロダクションズと