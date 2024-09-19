日向坂46の四期生全員が出演する映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』より、映画初出演・初主演となる正源司陽子の魅力に迫る場面写真が解禁。また、特典付きムビチケ前売り券の販売が決定した。【写真】主演・正源司陽子（日向坂46）の表情豊かな場面写真アイドルデビューからわずか2年の四期生にとって、映画初出演となる本作。演技初挑戦の11人がメインキャストとして東京を訪れた修学旅行生を等身大に演じ、次世代エースの呼