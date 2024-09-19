◆米大リーグレイズ１―２レッドソックス（１８日、米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が１８日（日本時間１９日）、敵地のレイズ戦、２試合連続「４番・ＤＨ」に座り４打数１安打。打率は２割８分７厘と変わらなかった。敵地ヤンキース４連戦は１本塁打含む１３打数５安打５打点と活躍した吉田だったが、レイズ戦は１７日が４打数無安打。この日９回に左前安打し