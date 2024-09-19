米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、米原油生産量は前週比で日量１０万バレル減の同１３２０万バレルとなった。ハリケーン「フランシーヌ」の影響で、一部の海上油田の生産が停止したことが背景。来週のＥＩＡ週報でもハリケーンによる減産が確認されそうだ。 MINKABU PRESS