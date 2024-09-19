雇用統計（8月）10:30 結果4.75万人 予想2.5万人前回5.82万人（雇用者数) 結果4.2% 予想4.2%前回4.2%（失業率) 結果-0.31万人 予想N/A前回6.05万人（正規雇用者数) 結果5.06万人 予想N/A前回-0.23万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)