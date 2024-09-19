中国・中秋節連休の国内移動、延べ６億２千万人超北京大興国際空港のターミナル。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京9月19日】中国交通運輸部は18日、今年の中秋節連休期間（9月15〜17日）の地域をまたぐ人の移動が延べ6億2956万4千人で、1日平均は前年同期比31.1％増の2億985万4千人だったと明らかにした。内訳は鉄道の旅客輸送数が4257万3千人（1日平均は1419万1千人）、水路が198万1千人（同66万人）、民間航空が5