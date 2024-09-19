シンガー・ソングライターの大黒摩季が、「ミスインターナショナルクイーン・ジャパン」公式のクリエイティブアドバイザーに就任。2025年4月に開催される同大会と世界大会に向けたオピニオンリーダーの育成を強化する。一般社団法人アルコイリスが19日、発表した。【写真】タイの大会を訪れた大黒摩季＆はるな愛「ミスインターナショナルクイーン・ジャパン」は、世界大会の出場を賭けた日本一美しいトランスジェンダー女性を