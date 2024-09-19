【AFP＝時事】1990年のサッカーW杯で得点王に輝いた元イタリア代表のFWサルバトーレ・スキラッチ（Salvatore Schillaci）氏が18日、死去した。59歳。イタリアメディアによれば、大腸がんを患っていた。「トト」の相性で親しまれたスキラッチ氏は80年代前半にメッシーナ（Messina）デビューし、その後ユベントス（Juventus）やインテル（Inter Milan）でプレーした。94年にはジュビロ磐田（Jubilo Iwata）へ移籍し、日本で現役を退