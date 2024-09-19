静岡県有数の観光地で大規模な落石が発生しました。取り残された人は「一歩間違えれば命がなかった」と語りました。【画像】大規模落石防護網でかろうじてせき止められている岩静岡・寸又峡■寸又峡つり橋の近く一時30人が孤立18日午前10時ごろ、静岡県の最北部・南アルプスの入り口にある「寸又峡」で、観光客から「落石で道路がふさがれている」と通報がありました。観光スポットの「寸又峡温泉」と「夢のつり橋」を