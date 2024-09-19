兵庫県の斎藤元彦知事（46）がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、知事は19日午前、報道陣に「まずは補正予算を成立させたい」と述べた。一連の問題について県民におわびをした上で、「私の思いはしっかり改革を進めていくこと。県民の負託で4年間しっかりやってということなので、（任期いっぱい）やっていきたい」と語った。【写真まとめ】兵庫県庁に登庁する斎藤元彦知事この日は午前11時に県議会9月定