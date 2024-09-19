１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４３円４９銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円６０銭強のドル高・円安となっている。 １８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４２円２９銭前後と前日に比べて１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５％の利下げが決まったことから一時１４０円４５銭まで軟化したものの