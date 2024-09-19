住友化学が反発している。１８日の取引終了後、持ち分法適用関連会社である住友ベークライトの株式の一部をシンガポール政府投資公社に売却すると発表。資本効率の向上につながる取り組みと受け止めて評価した投資家の買いが入ったようだ。住友化の議決権所有割合は２２．６２％から１５．６１％に低下し、住友ベは住友化の持ち分法適用関連会社から外れる見通し。住友化は２５年３月期第２四半期（７～９月）