帝国通信工業が３日続伸し、２００７年１０月以来、約１６年１１カ月ぶりの高値圏に浮上している。１８日の取引終了後、イギリスに本拠を置く投資運用会社ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドが関東財務局に変更報告書を提出。ニッポン・アクティブと共同保有者による保有割合が６．０５％から７．１９％に上昇したことが判明しており、需給思惑的な買いが入っているようだ。なお、報告義務発生日は９月１０日となっ