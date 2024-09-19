ショーケースが大幅続伸している。１８日の取引終了後、同社のオンライン本人確認／ｅＫＹＣツール「ＰｒｏＴｅｃｈＩＤＣｈｅｃｋｅｒ」が、スパイラル（東京都港区）のローコード開発プラットフォーム「ＳＰＩＲＡＬ」との連携を開始したと発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。スパイラルは国内でのべ２００以上の金融機関の口座開設やローン申し込みなどでの業務の