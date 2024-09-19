三菱重工業が大幅反発している。１８日、世界有数の衛星オペレーターであるフランスのユーテルサットと複数の衛星打ち上げに関して合意に至ったと発表。これが材料視されているようだ。三菱重は２０２７年以降、新型基幹ロケット「Ｈ３」による複数の打ち上げ輸送サービスを提供し、ユーテルサットの継続的な衛星サービスに貢献するとしている。 出所：MINKABU PRESS