八洲電機は大幅に３日続伸し、一時前日比１９．２％高の１９０２円をつける場面があった。１８日取引終了後、２５年３月期通期連結業績予想について、売上高を６５０億円から６６０億円（前期比１．８％増）へ、営業利益を４２億円から４６億円（同１８．１％増）へ、最終利益を２９億円から３４億円（同２８．０％増）へ上方修正しており、好感されている。 同社は電気機器関連の販売・システム工事会社。プラント事業にお