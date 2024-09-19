バルセロナは17日、2024-25シーズンの新サードユニフォームをクラブ公式サイトで発表した。今回は鮮やかなグリーンを採用。「Together We Rise」キャンペーンの一環で、バルセロナ女子チームの先駆的な成功にインスピレーションを得たデザインとなっている。クラブカラーのブラウグラナ(青とえんじ色)で配色されたナイキのロゴは、反時計回りに90度回転して配置されており、これは女子サッカーの加速を表現しているという。