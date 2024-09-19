【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「自分たちの口で話すっていうのはなかなかできないことだったので、この番組でこうして話すことができて嬉しかったです」（永瀬廉） 映画『ふれる。』の特別番組が、9月24日に「ABEMA」にて放送されることが決定した。 この番組には、メインキャストの永瀬廉、坂東龍汰、前田拳太郎に加え、監督の長井龍雪も出演。MCに土田晃之を迎え、豪華キャスト＆スタッフ陣が、映画の見どころや役