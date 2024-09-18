I-neが展開するナイトケアビューティブランド「ヨル（YOLU）」が、新たに展開するボディケアアイテムを体験できるポップアップイベント「NIGHT BEAUTY LABO 〜 YOLUゆ 〜」を原宿「キャピタル原宿」で開催する。バスタブレットを使用した幻想的なパステルカラーの足湯やボディソープ、ボディミルクなどの新商品を体験できるほか、スタンプラリーなどのコンテンツを用意。期間は9月21日から23日まで。 【画像をもっと見る】 ヨ