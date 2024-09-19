【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ラストのモノローグは、僕がイメージしていた声と正源司さんの声がいちばん近かった」（熊切和嘉監督） 日向坂46の四期生全員が出演する映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』（10月25日全国公開）より、映画初出演にて初主演を務める正源司陽子の魅力に迫る場面写真が公開された。 本作は、修学旅行で訪れた東京が舞台。池園優里香（いけぞの・ゆりか/正源司