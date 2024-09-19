TWICEのMOMO（モモ）が、イタリア・ミラノで行われている「ミラノ・ファッションウィーク」に出席。金髪ボブでデコルテを大胆に見せたスタイルが「お人形のよう」と話題を集めている。 【動画】プラチナブロンドヘアを輝かせるセクシーなTWICEモモ 他磯村勇斗と並んだ映像も ■コートをセクシーなワンピース風に着こなすTWICEモモ 先日、黒髪ロングヘアからプラチナブロンドのボブヘアに大胆に