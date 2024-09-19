札幌・北警察署は9月19日、未成年者誘拐の疑いで札幌市白石区に住む男（27）を現行犯逮捕しました。男は19日、札幌市北区から石狩市花川北2条1丁目の間で、車に札幌市北区に住む10代前半の少女を乗せて、連れ回すなどした未成年者誘拐の疑いが持たれています。19日午前3時前、蛇行運転している車をパトロール中の警察官が発見し、職務質問したところ、車内に年の離れた少女がいることがわかり、事件が発覚しました。警察によ