Sucuriは9月17日(米国時間)、「7 Steps to Remove Malware from WordPress」において、侵害されたWordPressサイトからマルウェアを削除する7つの手順を紹介した。WordPressサイトからマルウェアを削除する作業は、自分で解決可能な問題だという。7 Steps to Remove Malware from WordPress○マルウェアを削除する7つの手順侵害されたWordPressサイトからマルウェアを削除する7つの手順(バックアップ含む)は次のとおり。○バックア