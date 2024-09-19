1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を描くNetflixシリーズ「極悪女王」(9月19日世界独占配信)で主人公のダンプ松本を演じたお笑い芸人・ゆりやんレトリィバァにインタビュー。死闘を繰り広げた長与千種役の唐田えりかとの秘話を明かした。ゆりやんレトリィバァ撮影:蔦野裕○40kg増量しダンプ松本を熱演! プロレス練習は「部活みたいだった」女子プロレスの大ファンでレスラー