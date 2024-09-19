◇ナ・リーグドジャース8−4マーリンズ（2024年9月18日マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数1安打1盗塁で今季49盗塁目をマークし、史上初の50本塁打、50盗塁に足でまず王手をかけた。初回の第1打席は相手先発左腕・ウェザーズの95・7マイル（約154キロ）の内角直球を左前に運び、2戦連続安打をマーク。さらに、次打者・ベッツの初球で