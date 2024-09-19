■MLBマーリンズ 4ー8 ドジャース（日本時間19日、フロリダ州マイアミ、ローンデポ・パーク）ドジャースの大谷翔平（30）が敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で出場し、この日は5打数1安打。2戦連発の49号は叶わずも、初回の第1打席でヒットを放つと、6試合ぶりの盗塁を決めてシーズン49盗塁に到達した。本塁打と打点はなしに終わったが、「48本塁打−49盗塁」とし“50−50”の大記録達成へ、今季残り10試合であと2本塁打＆1盗