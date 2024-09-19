気象庁は台風第15号が発生したと発表しました。【写真を見る】【台風情報】台風15号が発生最大瞬間風速は25メートルの予想気象庁【今後の進路予想】19日9時、トンキン湾の北緯17度30分、東経108度20分において、熱帯低気圧が台風第15号になりました。台風は1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径110キロ以内で