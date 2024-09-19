１８日にレバノンで爆発したトランシーバー/Obtained by CNN（ＣＮＮ）中東レバノンで１８日に起きたトランシーバーの爆発事件で、爆発したのは日本企業のアイコムが製造した「ＩＣ―Ｖ８２」というモデルだったとレバノン通信省が明らかにした。ＩＣ-Ｖ８２の生産は既に終了している。レバノン通信省によると、ＩＣ―Ｖ８２は公認の代理店から供給されたものではなかったといい、正式なライセンスはなく、治安機関の審査も受けて