DAIWA CYCLEは10月上旬、元プロロードレーサー辻善光が監修した新スポーツバイクブランド「ARTMA(アルテマ)」の3車種をDAIWA CYCLE 30店舗で発売する(順次拡大し、全店で取り扱い予定)。また、9月18日正午よりオンラインストアにて予約を受付を開始する。ARTMA「RYLAS」(完成車本体131,780円)○ロードバイク「RYLAS」ARTMA「RYLAS」(完成車本体131,780円)「RYLAS(ライラス)」(完成車本体131,780円)は、同ブランドの中核を担うロー