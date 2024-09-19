９日に死去した名レスラーの小林邦昭さん（享年６８）の葬儀・告別式が１９日に都内で営まれた。小林さんは初代タイガーマスクのライバルとして一世を風靡し「虎ハンター」の異名を取った。２０００年４月の引退後は新日本プロレス道場の管理人として後進を育成した。この日の告別式には新日本プロレスから棚橋弘至、真壁刀義、永田裕志、小島聡、エル・デスペラード、ＹＯＨ、マスター・ワト、上村優也が参列。野上彰、齋藤