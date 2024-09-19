結婚生活において、義家族との関係はときに複雑な問題を引き起こすことがあります。今回は、周囲を困らせる義家族の行動を紹介します。相手を尊重しない態度結婚準備中や日常生活の中で、自主性を尊重されないことに不満を感じる女性は少なくありません。この場合、夫と協力して、優しく明確に自分たちの立場を伝えることが重要です。身勝手な選択をする自分の好みに基づいた選択しかしない義家族には注意が必要です。これに対して