【モデルプレス＝2024/09/19】女優の伊藤沙莉が、NHK総合『虎に翼×米津玄師スペシャル』（よる7時57分〜）に出演。役を演じる上で意識していたことを明かした。【写真】伊藤沙莉「虎に翼」リアルに号泣止まらなかったシーン◆伊藤沙莉、猪爪寅子役を演じる上で意識したこととは連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で、主人公の猪爪寅子（いのつめ・ともこ）を演じる伊藤。この日は明律大学女子部で寅子