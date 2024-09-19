【モデルプレス＝2024/09/19】タレントの王林が17日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し。反響が寄せられている。【写真】王林、美ボディ際立つビキニショット◆王林、沖縄でのビキニ姿公開この日「ビーチはしごしたOKINAWA」とつづり、沖縄で撮影した写真を投稿した王林。レースのキャミソール姿やビキニ姿で美しい素肌やボディラインを披露。「年末まで怒涛の日々になるから、今年は上半期いっぱい旅したの」と明かした。こ