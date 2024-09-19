BUDDiiSが、9/18(水)にリリースされた1st Mini Album『UtopiiA』からリードトラック「Ütopia」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオは「Ütopiaへのインビテーション」をテーマに制作され、先日、日本武道館2days公演＜BUDDiiS vol.08 - UtopiiA -＞で披露された幕間映像の世界をメンバー自らDIYで創り上げたÜtopiaへリスナーを誘うといった内容。メンバーそれぞれの得意分野でユートピアを創り上